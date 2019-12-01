Detienen a un profesor en Oaxaca; se le acusa del delito de abuso sexual en contra de una alumna

Oaxaca, Oaxaca, a 11 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer la ejecución de una orden de aprehensión contra U.H.A., quien fungía como docente en una escuela primaria bilingüe, por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia agravada en perjuicio de una alumna.

Según la información oficial, los hechos habrían ocurrido el 13 de mayo de 2025 en una comunidad del municipio de San José Chiltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan. De acuerdo con las investigaciones, el profesor citó a la menor —cuyos datos se mantienen bajo reserva conforme a la ley— para acudir al plantel educativo, donde presuntamente cometió la agresión sexual.

La denuncia señala que el imputado realizó actos de carácter indebido contra la estudiante, lo que motivó el inicio de una carpeta de investigación. Tras reunir los elementos probatorios necesarios, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, misma que fue concedida por la autoridad judicial correspondiente.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron un operativo para su localización y detención. Una vez asegurado, el exdocente fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas etapas del proceso legal.