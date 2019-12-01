Accidente en juego mecánico en feria de la CDMX deja un hombre sin vida y un menor herido de gravedad

Ciudad de México, a 11 de enero de 2026.- Un accidente fatal se registró durante los festejos de Reyes en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, luego de que un juego mecánico conocido como “Canastas Locas” presentara una falla estructural. El incidente dejó como saldo la muerte de un hombre de 45 años y a su hijo de 11 años con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los primeros informes, la plataforma de la atracción colapsó repentinamente, provocando que ambos ocupantes salieran proyectados. Padre e hijo fueron auxiliados de inmediato y trasladados a un hospital; sin embargo, el adulto perdió la vida poco después de su ingreso, mientras que el menor permanece hospitalizado bajo observación médica.

Los hechos ocurrieron en la intersección de Eje 10 Sur y la calle Las Flores, en la colonia Pueblo de Los Reyes. Al lugar acudieron elementos del Sector Coyoacán, quienes aseguraron al propietario del juego mecánico, un hombre de 41 años. Asimismo, el operador de la atracción fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades y determinar si existió negligencia.

Pese a la magnitud del accidente, la feria continuó operando, situación que generó inquietud entre los asistentes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el menor presentó diversas lesiones y requirió atención médica especializada, además de confirmar que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.