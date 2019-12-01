Asalto armado en taquería de Puebla deja un cliente muerto; delincuentes se fueron impunemente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 14:07:57

Amozoc, Puebla, 11 de enero del 2026.- Un violento asalto a mano armada se registró en la taquería “El Asadito”, ubicada sobre la Carretera Federal Puebla–Tehuacán, esquina con calle Juárez, en el Barrio de Santiago, en el municipio de Amozoc.

De acuerdo con los primeros reportes, tres sujetos armados irrumpieron en el establecimiento para despojar de dinero y pertenencias a clientes y empleados.

Durante el atraco, uno de los comensales intentó enfrentar a uno de los delincuentes, quien le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Tras el ataque, los agresores huyeron con más de 20 mil pesos en efectivo de la caja registradora, así como con objetos personales de las víctimas.

Autoridades locales desplegaron un operativo en la zona y la Fiscalía correspondiente inició una carpeta de investigación para dar con los responsables.