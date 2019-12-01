En Zamora, Michoacán: Detienen a motociclista con sustancias ilícitas en la colonia Lázaro Cárdenas

En Zamora, Michoacán: Detienen a motociclista con sustancias ilícitas en la colonia Lázaro Cárdenas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 19:15:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- Un motociclista fue detenido por oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, durante un operativo donde le aseguraron varias dosis de una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como “crystal”. 

Al respecto se informó que el ahora detenido dijo llamarse Manuel Salvador M. R., de 39 años de edad, vecino de la colonia Ángel Mendoza, en esta ciudad, de ocupación aluminero. 

Sobre su detención se informó que en la calle Lázaro Cárdenas, de la colonia del mismo nombre, los oficiales en coordinación con elementos militares, le marcaron el alto cuando viajaba en una motocicleta, de la marca Italika, color negro con gris, tipo 125z. 

Al realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias cuatro envoltorios plásticos que contenían en su interior una sustancia con las características de la droga conocida como “crystal”, con un peso de 2.8 gramos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan último adiós a policías caídos en Zamora, Michoacán
Fortalecen estrategia la SSP de Michoacán y Guanajuato para combatir delitos de alto impacto en Puruándiro
Localizan cuerpo sin vida de un hombre en la carretera La Mira-La Orilla de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Aseguran y destruyen la GC y la SEMAR un laboratorio clandestino en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Más información de la categoria
Dos nuevas capturas y traición interna: Harfuch revela avances en el asesinato de Carlos Manzo
Educación, salud e infraestructura, los primeros resultados del Plan Michoacán: Bedolla
Iracundo sujeto agrede a su tía con un machete, en Apatzingán, Michoacán
Asalto armado en taquería de Puebla deja un cliente muerto; delincuentes se fueron impunemente
Comentarios