En Zamora, Michoacán: Detienen a motociclista con sustancias ilícitas en la colonia Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 19:15:43

Zamora, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- Un motociclista fue detenido por oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, durante un operativo donde le aseguraron varias dosis de una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como “crystal”.

Al respecto se informó que el ahora detenido dijo llamarse Manuel Salvador M. R., de 39 años de edad, vecino de la colonia Ángel Mendoza, en esta ciudad, de ocupación aluminero.

Sobre su detención se informó que en la calle Lázaro Cárdenas, de la colonia del mismo nombre, los oficiales en coordinación con elementos militares, le marcaron el alto cuando viajaba en una motocicleta, de la marca Italika, color negro con gris, tipo 125z.

Al realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias cuatro envoltorios plásticos que contenían en su interior una sustancia con las características de la droga conocida como “crystal”, con un peso de 2.8 gramos.