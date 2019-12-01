En Morelia, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a hombre en posesión de un arma de fuego en la colonia Guadalupe Victoria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 19:10:56

Morelia, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Guardia Civil, un hombre fue detenido en poder de un arma de fuego cuando viajaba en una camioneta y circulaba por las calles de esta ciudad capital.

Se trata de Juan Jesús C. S., de 26 años de edad, originario de la Ciudad de México y de ocupación mensajero de la plataforma DIDI.

Sobre el particular se informó que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia y prevención del delito en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por las calles de la colonia Guadalupe Victoria.

En un momento determinado en la esquina de las calles Defensores Méxicanos y Batalla de Palmillas, visualizaron a un hombre junto a una camioneta, de la marca Hyundai, tipo Tucson, de color blanco, de modelo reciente, el cual al notar la presencia de las autoridades intentó darse a la fuga, pero fue detenido.

Al realizarle una revisión de rutina o le encontraron nada ilícito entre sus pertenencias, sin embargo al revisar la camioneta localizaron una mochila bajo el asiento del copiloto, en su interior había una pistola, tip escuadra. Calibre .38 súper milímetros y tres cargadores, así como 23 cartuchos útiles al calibre.

Por lo que fue trasladado ante las autoridades correspondientes para que se inicien las investigaciones correspondientes y le definan su situación legal.