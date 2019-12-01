Aseguran y destruyen la GC y la SEMAR un laboratorio clandestino en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 19:24:16
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa coordinada entre Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y la Secretaría de Marina, localizaron, aseguraron y destruyeron un laboratorio clandestino para la fabricación de droga sintética, mediante operativos de seguridad en este municipio. 

Al respecto se informo que mediante el recorrido interistitucional, en el marco del Operativo Michoacán por la Paz y la Justicia, los oficiales transitaban por la brecha que va de la tenencia de La Placita a La Escondida, ahí localizaron un sitio donde había varios artículos que se usan para la fabricación de droga sintética. 

En el lugar se aseguraron, 30 tinas de plástico con capacidad para mil litros, 10 tinas de plástico de 200 litros, 35 tambos metálicos, de 200 litros, 28 tambos de plástico de la misma capacidad, 36 bidones de plástico de 50 litros, 23 cubetas de 20 litros, así como 53 pinzas de presión, 18 quemadores, 10 palas, 22 ollas de peltre de 50 kilos, 2 básculas y 2 carretillas.

Los artículos asegurados fueron destruidos y se dio parte a la Fiscalía General de la República para que se iniciaran las investigaciones.

