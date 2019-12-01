Iracundo sujeto agrede a su tía con un machete, en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 15:17:08

Apatzingán, Michoacán, 11 de enero del 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital bajo condiciones de gravedad, resultó una mujer la cual fue atacada con un machete por su sobrino, hechos registrados en la colonia Pénjamo del municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Darío Arzate de la referida colonia, habían atacado a una mujer con un machete.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Melania A. C., de 62 años la cual fue llevada a un hospital para su atención médica.

Es de mencionar que el agresor se encuentra plenamente identificado, se trata de Víctor Hugo A. C., de 38 años.