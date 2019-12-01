Detienen a tres hombres de Michoacán y Edomex por robo equiparado en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:36:16

Celaya, Guanajuato, a 22 de septiembre de 2025. Tres hombres originarios de Michoacán y del Estado de México fueron detenidos en Celaya por su presunta participación en el delito de robo equiparado. Durante el operativo, se aseguraron dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo vigente en Salamanca.

Los hechos se registraron en la avenida México–Japón, en la colonia La Ciudadela, donde elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), lograron ubicar e interceptar a los presuntos responsables que circulaban en dos unidades.

La detención fue posible gracias a diversos reportes ciudadanos al número de emergencias 9-1-1 y al seguimiento de las cámaras de videovigilancia del C4, que permitieron establecer un cerco de seguridad y frenar la huida de los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Abrahán “N”, de 35 años, y José Eduardo “N”, de 15, ambos originarios de Michoacán, así como Gerardo Ulises “N”, de 35, originario del Estado de México.

Durante el operativo se aseguraron:

Una camioneta Toyota Rav4 color guinda, con reporte de robo en Salamanca.

Un automóvil Honda Civic gris Oxford, presuntamente utilizado para la comisión del delito.



Tanto los detenidos como las unidades quedaron a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal en las próximas horas.