Feroz enfrentamiento en Zirahuén, Michoacán: civiles armados se baten contra fuerzas de seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 16:07:52
Pátzcuaro, Mich., a 22 de septiembre de 2025.- Un fuerte enfrentamiento a balazos sacudió esta tarde la zona boscosa de Zirahuén, donde civiles armados se enfrentaron contra elementos de la Policía y fuerzas federales, desatando pánico entre los habitantes de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, el intercambio de fuego se registró en la comunidad de Los Cerritos, sobre la carretera Pátzcuaro – Uruapan, donde las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad tanto por tierra como por aire.

Videos captados por residentes locales muestran la intensidad de la balacera, misma que obligó a los pobladores a resguardarse en sus viviendas mientras helicópteros de las fuerzas de seguridad sobrevolaban la zona.

Hasta el momento, no se ha confirmado el saldo oficial de este choque armado, aunque las corporaciones policiales mantienen un fuerte despliegue para tratar de contener la violencia y ubicar a los agresores.

