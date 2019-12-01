Detienen a sujeto tras haber golpeado a un perrito en Nuevo León 

Detienen a sujeto tras haber golpeado a un perrito en Nuevo León 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 18:27:37
Cadereyta, Nuevo León, a 18 de septiembre de 2025.- El día de hoy, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, se registró la detención de un sujeto, identificado como Luis “N” de 43 años de edad, el cual fue visto por las autoridades golpeando a un perrito, en la calle Loto 168, en la colonia Valle del Roble. 

Sobre el hecho se informó que luego de que los elementos de la policía observaron al sujeto golpeando al animal, procedieron a detenerlo, presentándolo frente a las autoridades competentes, por el delito de maltrato animal. En cuanto al perro, se informó que este fue puesto a disposición de personal especializado, para que estos lo resguardaran.

 Carlos Rodríguez, alcalde de Cadereyta, comentó al respectó a través de su cuenta de Facebook, que, los actos de crueldad animal serán castigados con todo el peso de la ley, invitando a la población, a que reporten a las autoridades cualquier caso de crueldad animal que vean. 

“En Cadereyta, quien lastima a un animal, enfrenta la ley. Gracias a la reacción inmediata de nuestra Policía Municipal y del área de Protección Animal, un hombre que agredía a un perrito fue detenido y presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para esclarecer los acontecimientos. El canino ya está a salvo y bajo resguardo seguro… en nuestro municipio no hay espacio para la crueldad ni para la indiferencia de ningún tipo.  El Maltrato animal es delito, y cada agresor sabrá que Cadereyta defiende a quienes no pueden defenderse”, indicó.

“Seguimos firmes, mano a mano con rescatistas y con todas y todos, gracias por sus reportes, estamos juntos construyendo un Cadereyta que protege, castiga el abuso y honra la vida”, concluyó.

