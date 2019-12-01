Detienen a sujeto que abusó sexualmente de su abuela y después la mató a golpes en Veracruz

Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, a 27 de agosto de 2025.- Se dio a conocer el fallecimiento de una mujer de la tercera edad, esto luego de haber sido víctima de presunto abuso sexual y golpes por parte de su nieto, el pasado 24 de agosto en la comunidad de Cocoxatla, Veracruz.

Benito “N”; nieto de la mujer fallecida, es el presunto causante de su muerte, ya que al parecer este la violó y después la golpeo, para huir del domicilio, en el cual un familiar encontró a la víctima en el suelo, trasladándola a un hospital donde confirmaron su muerte.

La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, fue la que imputó a Benito “N”, esto como presunto responsable de los delitos de feminicidio y violación agraviada, cometidos en agravio de una mujer de la tercera edad, la cual resultó ser su abuela.

El imputado, esperará que se desahoguen las investigaciones del caso bajo prisión preventiva oficiosa, dictada por un juez.