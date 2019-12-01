Detienen a sujeto que abusó sexualmente de su abuela y después la mató a golpes en Veracruz

Detienen a sujeto que abusó sexualmente de su abuela y después la mató a golpes en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 22:54:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, a 27 de agosto de 2025.- Se dio a conocer el fallecimiento de una mujer de la tercera edad, esto luego de haber sido víctima de presunto abuso sexual  y golpes por parte de su nieto, el pasado 24 de agosto en la comunidad de Cocoxatla, Veracruz.

Benito “N”; nieto de la mujer fallecida, es el presunto causante de su muerte, ya que al parecer este la violó y después la golpeo, para huir del domicilio, en el cual un familiar encontró a la víctima en el suelo, trasladándola a un hospital donde confirmaron su muerte.

La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, fue la que imputó a Benito “N”, esto como presunto responsable de los delitos de feminicidio y violación agraviada, cometidos en agravio de una mujer de la tercera edad, la cual resultó ser su abuela.

El imputado, esperará que se desahoguen las investigaciones del caso bajo prisión preventiva oficiosa, dictada por un juez.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mecánico resulta herido en ataque armado en la colonia Manantiales de Morelia, Michoacán 
Recuperan en Tzintzuntzan, Michoacán, camioneta robada de empresa alimenticia; delincuentes huyeron con la carga
Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Detienen a sujeto que abusó sexualmente de su abuela y después la mató a golpes en Veracruz
Más información de la categoria
Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Trasladan a Morelia a “El Rino”, líder del crimen en Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 
Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades
Al interior de una vivienda acribillan a 2 hombres en Apaseo El Alto, Guanajuato
Comentarios