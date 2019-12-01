Detienen a sujeto mientras escapaba de OXXO con mercancía presuntamente robada, en Morelia, Michoacán

Detienen a sujeto mientras escapaba de OXXO con mercancía presuntamente robada, en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 14:36:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de abril 2026.- En los momentos en que salía de una tienda OXXO a la que presuntamente se metió a robar, un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Morelia, se recuperó dinero, cigarros y vino.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de miércoles que elementos policiacos que llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia, fueron alertados de que en una tienda OXXO de la colonia Camelinas estaban robando.

Al sitio se trasladaron oficiales de la referida corporaciones quienes sorprendieron saliendo de la tienda al ladrón, el cual fue asegurado.

Es de mencionar que se recuperó dinero, cigarros y vino que el delincuente había sustraído de la tienda a la que ingresó rompiendo un vidrio.

Finalmente el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Columna de humo alerta a vecinos por incendio en taller de tractocamiones en Celaya
Detienen a sujeto mientras escapaba de OXXO con mercancía presuntamente robada, en Morelia, Michoacán
Hallan sin vida a niño de 3 años en su domicilio en comunidad de Silao; fue encontrado en una cisterna
Dan 210 años de cárcel a implicado en asesinato y secuestro de dos sacerdotes en Veracruz
Más información de la categoria
EEUU reconoce lucha de México contra el crimen organizado: "el progreso es claro"
Hallan sin vida a niño de 3 años en su domicilio en comunidad de Silao; fue encontrado en una cisterna
Tráiler pierde la caja tras chocar con puente en CDMX; pareja que grabó incidente estuvo a punto de ser aplastada
Reserva FGR información sobre muerte y necropsia de “El Mencho”; persisten dudas sobre el caso
Comentarios