Detienen a sujeto mientras escapaba de OXXO con mercancía presuntamente robada, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 14:36:52

Morelia, Michoacán, a 15 de abril 2026.- En los momentos en que salía de una tienda OXXO a la que presuntamente se metió a robar, un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Morelia, se recuperó dinero, cigarros y vino.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de miércoles que elementos policiacos que llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia, fueron alertados de que en una tienda OXXO de la colonia Camelinas estaban robando.

Al sitio se trasladaron oficiales de la referida corporaciones quienes sorprendieron saliendo de la tienda al ladrón, el cual fue asegurado.

Es de mencionar que se recuperó dinero, cigarros y vino que el delincuente había sustraído de la tienda a la que ingresó rompiendo un vidrio.

Finalmente el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.