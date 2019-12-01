Dan 210 años de cárcel a implicado en asesinato y secuestro de dos sacerdotes en Veracruz

Dan 210 años de cárcel a implicado en asesinato y secuestro de dos sacerdotes en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 12:53:07
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Veracruz, Veracruz, a 15 de abril 2026.- Un hombre identificado como Luis Alberto recibió una sentencia condenatoria de 210 años en prisión, tras ser encontrado culpable por el secuestro y asesinato de dos sacerdotes y las agresiones a un testigo, hecho ocurrido en septiembre de 2016 en el norte del Veracruz.

Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el ahora sentenciado participó en un asalto a la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el municipio de Poza Rica.

En dicho hecho, un grupo de sujetos sometió a los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez, además de una tercera persona.

Luego de exigirles dinero y robar bienes diversos, los delincuentes privaron de su libertad a las víctimas. Los dos sacerdotes fueron asesinaos y la tercera persona logró escapar e identificar a Luis Alberto “N” ante las autoridades de la entidad.

El juez federal impuso la pena por el delito de secuestro agravado por concurso de delitos, la cual se desglosa así:

  • 80 años por el asesinato del sacerdote Alejo Nabor Jiménez Juárez.
  • 80 años por el asesinato del sacerdote José Alfredo Suárez de la Cruz.
  • 50 años en agravio de la víctima de identidad resguardada.
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