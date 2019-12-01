Tráiler pierde la caja tras chocar con puente en CDMX; pareja que grabó incidente estuvo a punto de ser aplastada

Tráiler pierde la caja tras chocar con puente en CDMX; pareja que grabó incidente estuvo a punto de ser aplastada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 12:06:26
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Ciudad de México, 15 de abril del 2026.- Una pareja que circulaba por Periférico Sur vivió momentos de riesgo luego de que la caja de un tráiler se desprendiera tras impactarse contra un puente, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

El hecho ocurrió la noche del sábado 11 de abril, a la altura de San Jerónimo, en dirección de sur a norte. La situación quedó registrada en video por una cámara instalada en el automóvil que circulaba a pocos metros de la unidad pesada.

En las imágenes se observa que el tráiler avanzaba a velocidad y pasó primero por un bajo puente, donde estuvo a punto de atorarse.

Sin embargo, metros más adelante, al cruzar un puente peatonal, la caja chocó contra la estructura y terminó desprendiéndose.

El vehículo que grabó el momento circulaba por el carril derecho y estuvo cerca del punto del impacto, aunque logró evitar que la caja cayera sobre él, lo que pudo haber provocado consecuencias graves.

Tras el incidente, servicios de emergencia acudieron al lugar, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bomberos, quienes atendieron la situación.

El conductor del tráiler fue asegurado por las autoridades para deslindar responsabilidades, mientras que la circulación en la zona permaneció cerrada durante varias horas debido a las labores para retirar la estructura y asegurar el área.

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