Columna de humo alerta a vecinos por incendio en taller de tractocamiones en Celaya

Columna de humo alerta a vecinos por incendio en taller de tractocamiones en Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 15:50:53
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Celaya Guanajuato, 15 de abril de 2026.- Un montacargas y llantas fue lo que dejó de daños el incendio registrado la tarde del miércoles en un taller de tractocamiones en la colonia San Felipe.

Una columna de humo a varios kilómetros se observó del lugar por lo que habitantes de la zona y transportistas reportaron al sistema de emergencias 911 

Cuerpos de bombero y protección civil acudieron a la calle Naranjos donde inmediatamente al ubicar el sitio afectado rápidamente comenzaron a trabajar para sofocar las llamas 

En el lugar localizaron el montacargas quemado así como la acumulación de llantas que se tenía en el lugar 

Hasta el momento las autoridades se desconocen causas del siniestro ya será de El peritaje que arroje la mecánica de lo ocurrido

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