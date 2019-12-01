Reserva FGR información sobre muerte y necropsia de “El Mencho”; persisten dudas sobre el caso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 11:33:14

Ciudad de México, 15 de abril del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantendrá bajo reserva la necropsia de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha generado cuestionamientos sobre las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con lo señalado, la decisión de no hacer pública la autopsia responde a motivos de seguridad nacional, aunque no se han detallado los riesgos específicos que implicaría su difusión.

El caso ha estado rodeado de incertidumbre desde el operativo en el que presuntamente fue capturado en Tapalpa.

Según las versiones disponibles, el líder criminal habría sido detenido con vida, pero herido, y posteriormente falleció durante su traslado en un helicóptero militar.

Sin embargo, no se han presentado imágenes o evidencia pública que confirme estos hechos, lo que ha alimentado dudas sobre lo ocurrido durante su detención y traslado.

Además, la propia Fiscalía reconoció irregularidades en el manejo de la escena, al señalar que esta habría sido alterada, lo que podría afectar el desarrollo de las investigaciones.

El operativo dejó un saldo de 30 elementos de seguridad fallecidos, entre militares, guardias nacionales y otros agentes, además de la explosión de un vehículo y la desaparición de dos transportistas.