EU afirma que nuevo líder supremo de Irán está "herido" y "desfigurado" tras ataques

EU afirma que nuevo líder supremo de Irán está "herido" y "desfigurado" tras ataques
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 08:11:49
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Washington, Estados Unidos, 13 de marzo del 2026.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, resultó herido y posiblemente desfigurado tras los ataques que marcaron el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra el país.

De acuerdo con el jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Mojtaba Jameneí —hijo del fallecido líder supremo Alí Jameneí— habría resultado lesionado durante los bombardeos iniciales del conflicto.

“Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video”, declaró Hegseth durante una conferencia de prensa.

El funcionario estadounidense afirmó además que el nuevo líder iraní “carece de legitimidad”, y cuestionó que su mensaje se difundiera únicamente por escrito.

“Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué”, expresó el secretario de Defensa.

Hegseth también sostuvo que Jameneí teme por su seguridad y señaló que varios integrantes de su familia, incluido su padre, murieron durante los ataques que dieron inicio a la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán.

 

 

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