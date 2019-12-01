Detienen a sujeto acusado de pornografía infantil en Hermosillo, Sonora; le aseguran armas y estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 10:19:51

Hermosillo, Sonora, a 21 de enero 2026.- Personal de seguridad federal capturó a Alfredo “N”, en posesión de presunta pornografía infantil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, se llevó a cabo un cateo en un domicilio de la colonia Los Pinos, donde detuvieron al sospechoso.

Además, se dio a conocer que el ahora detenido es señalado por delitos de pornografía infantil, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante la diligencia las autoridades aseguraron un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 11 envoltorios que contenían 285 gramos 500 miligramos de metanfetamina, dos equipos de cómputo, discos compactos, una tarjeta SD, una terminal de pago, una cámara fotográfica, dos teléfonos celulares, un adaptador para disco duro, un CPU, un disco duro, dos pantallas de televisión, un modem, un DVD.

También incautaron un columpio constituido por cadenas de metal acoplado a una estructura, un lazo amarillo, una bata, arneses de color rosa y negro.

El operativo se realizó en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de Servicios Periciales de la institución, especialistas en criminalística de campo e informática, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).