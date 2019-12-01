Detienen a sacristán por extorsionar a sacerdote en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 14:31:48

Morelia, Mich., a 8 de septiembre de 2025.- La tranquilidad de una parroquia moreliana se vio sacudida tras la detención de José Alberto “N”, quien se desempeñaba como sacristán y que ahora enfrenta acusaciones por presuntamente extorsionar al propio sacerdote con el que trabajaba.

El arresto fue resultado de un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), luego de que la víctima denunciara haber recibido amenazas telefónicas en las que se le exigía dinero a cambio de no dañar su reputación.

De acuerdo con la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), las llamadas iniciaron en julio pasado. Bajo presión, el sacerdote realizó un primer pago, pero posteriormente decidió denunciar los hechos. Con esa información, las autoridades implementaron un operativo que culminó con la detención del sacristán cuando intentaba cobrar una segunda suma de dinero.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación y definirá su situación legal en las próximas horas.