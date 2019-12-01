Detienen a presunto operador de grupo delincuencial de Oaxaca ligado a Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 08:18:51

Oaxaca, Oaxaca, a 24 de octubre 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a un hombre identificado con la iniciales JSA, alías “El Ácido”, presunto integrante de un grupo criminal de Oaxaca fuertemente ligado a la mayor organización delincuencial de Jalisco.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE), el sospechoso tiene 19 años de edad y forma parte del equipo de sicarios de “Los Cromos”, organización que opera en el Istmo de Tehuantepec, principalmente en Juchitán de Zaragoza.

Además, la dependencia detalló que en esta acción “contaron con el apoyo táctico, perimetral y operativo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Policía Estatal”.

Igualmente, la Fiscalía agregó que “El Ácido” habría participado en diversas acciones de violencia cometidas en los últimos días, entre estas, “al menos cuatro homicidios registrados durante los últimos episodios de violencia en la zona”.

De igual forma, la autoridad mencionó que al joven se le vincula con recientes ataques contra camionetas de transporte de pasajeros, presuntamente relacionados con la extorsión y el cobro de cuotas a transportistas.