Cae el "Compa Mike 517" en Zapopan; es buscado en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 07:21:48

Zapopan, Jalisco, a 24 de octubre 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a Miguel Casillas, mejor conocido como el “Compa Mike 517”, hombre buscado por las autoridades de Estados Unidos por homicidio e intento de homicidio.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades lo detuvieron en un fraccionamiento ubicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

Además, se dio a conocer que la justicia de California lo busca para que enfrente un juicio por crímenes diversos en su jurisdicción.

Tras el arresto el “Compa Mike 517” fue entregado al Instituto Nacional de Migración (INM), para que realice las gestiones necesarias para su extradición a la Unión Americana.