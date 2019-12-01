Ataque a balazos contra vivienda moviliza a corporaciones de seguridad en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 01:43:17

Uruapan, Mich., a 24 de octubre de 2026.— Una vivienda de la colonia El Periodista fue blanco de una agresión a balazos durante la noche de este viernes, lo que provocó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad. El incidente dejó daños materiales, sin que se registraran víctimas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Prolongación Veracruz, en las inmediaciones de la tienda Walmart, donde vecinos fueron sorprendidos por varias detonaciones de arma de fuego que interrumpieron la tranquilidad del sector.

Ante el temor de que alguna persona hubiera resultado lesionada, habitantes de la zona solicitaron la presencia de las autoridades, por lo que policías y efectivos de la Guardia Nacional se trasladaron al sitio para verificar lo sucedido.

Durante la inspección, los uniformados localizaron un domicilio que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. Tras revisar el área, confirmaron que no había personas heridas ni fallecidas como consecuencia de la agresión.

El perímetro fue acordonado para evitar la alteración de posibles evidencias, mientras se notificó a la Fiscalía General del estado de Michoacán para que personal especializado realizara las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de quienes efectuaron los disparos, así como el motivo del ataque.