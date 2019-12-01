Aprehenden a presunto responsable de retención de menor de edad en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 20:07:36
Morelia, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- Omar Adolfo “N”, quien es señalado como presunto responsable de la comisión del delito de retención específica de una persona menor de edad, en agravio de su hijo, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en las indagatorias, se logró establecer que el 16 de julio de 2025, Yareli Rocío C., obtuvo legalmente la guarda de su hijo. No obstante, el imputado dejó de reintegrar al niño desde el 26 de septiembre del mismo año, incumpliendo el acuerdo establecido, motivo por el cual fue requerido para su entrega sin que atendiera el llamado.

Ante esta situación, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y Género y de Niñas Niños y Adolescentes, la cual realizó las diligencias correspondientes, logrando reunir los elementos necesarios para solicitar y obtener la orden de aprehensión.

Una vez ejecutada la orden judicial, Omar Adolfo “N” será puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

