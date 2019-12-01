Suman dos en El Altiplano por homicidio de Carlos Manzo: Harfuch destapa segundo tirador y red que operó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán 

Morelia, Mich., a 8 de enero de 2026.- Las autoridades federales confirmaron que el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no solo fue planeado con precisión quirúrgica, sino que estuvo a cargo de una célula criminal estructurada que ya comenzó a ser desmantelada. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reveló avances explosivos: había un segundo tirador preparado para rematar el ataque.

Lo que parecía un atentado perpetrado por un solo agresor terminó exponiendo una red completa de vigilancia, logística, protección y fuga. De acuerdo con los informes recientes, el plan contemplaba dos ejecutores, comunicación mediante mensajería cifrada y apoyo de operadores que monitoreaban los movimientos de Manzo antes, durante y después del evento público donde fue asesinado.

Entre los detenidos más recientes se encuentra Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”, señalado como jefe de célula generadora de violencia en la región y presunto facilitador de refugio para involucrados tras el crimen. En las últimas horas fue ingresado al penal de máxima de seguridad de El Altiplano, igual que otro presunto implicado, “El Licenciado”.

A él se suman en esta trama, otros integrantes identificados como operadores, reclutadores y coordinadores, algunos ya vinculados a proceso y otros trasladados a penales federales de alta seguridad.

Harfuch aseguró que el golpe a este grupo delictivo no es casual ni aislado, sino parte de una estrategia para desmontar estructuras que combinan violencia política, extorsión y control territorial en Michoacán. El funcionario fue tajante: “Vamos por todos los responsables.”

Las pesquisas revelan que el ataque contra Manzo no fue improvisado. Hubo reconocimiento previo, reparto de roles y un segundo agresor listo para actuar si el primero fallaba. Ese dato, hasta hace poco desconocido, confirma la premeditación y la frialdad con la que se operó el crimen.