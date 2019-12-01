Una mujer y dos adolescentes, presuntos responsables del homicidio de un taxista en la tenencia de Atécuaro de Morelia, Michoacán, son vinculados a proceso

Morelia, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- Un Juez de Control, determinó vinculación a proceso en contra de dos adolescentes y una mujer, por su posible participación en el homicidio de un taxista, ocurrido el pasado 4 de enero, en la tenencia de Atécuaro, municipio de Morelia.

Sobre el particular se informó que con base en los datos que forman parte de la investigación, ese día, Juan Manuel G., abordo de su unidad de servicio público, marca Nissan, tipo March, color blanco, prestó sus servicios. Al circular sobre la avenida Atécuaro, dos de los pasajeros lo sometieron por el cuello y lo asfixiaron con un lazo, para posteriormente arrojarlo de la unidad.

En el lugar de los hechos, la víctima perdió la vida, mientras que los agresores huyeron a bordo del vehículo con dirección a Zitácuaro. Derivado de las actuaciones ministeriales y en coordinación con elementos de la Policía Municipal de Zitácuaro y Guardia Civil, se logró la detención de las tres personas señaladas.

Los adolescentes identificados como H.G.M. y G.V.G. fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Niñas, Niños y Adolescentes; en tanto, Niurca Meribey “N” fue trasladada a la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.

Una vez presentados ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, se resolvió su vinculación a proceso. A los adolescentes se les impuso la medida cautelar de internamiento preventivo, mientras que a Niurca Meribey “N” se le fijó prisión preventiva oficiosa; además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.