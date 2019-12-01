Detienen a pareja por sostener relaciones sexuales en cenote de Yucatán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 21:32:42
Valladolid, Yucatán, a 19 de enero de 2026.- Una pareja fue arrestada tras ser sorprendida manteniendo relaciones sexuales en el cenote Zací, ubicado en el municipio de Valladolid, Yucatán.

Según reportes de la prensa local, ambos se conocieron en Valladolid; ella es originaria de Puebla y él de Suiza. Como turistas, acudieron al cenote, donde incurrieron en una conducta considerada inapropiada en un espacio público.

Trabajadores del lugar dieron aviso a las autoridades al percatarse de lo ocurrido, ya que el sitio estaba concurrido por otros visitantes, entre ellos menores de edad.

Posteriormente, la mujer y el hombre fueron retirados del cenote y trasladados a la cárcel municipal, donde quedaron a disposición de un juez cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

