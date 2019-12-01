Ultiman a empresario transportista en zona comercial de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Lázaro Cárdenas, Mich., a 19 de enero de 2026.— La violencia volvió a sacudir a Lázaro Cárdenas la noche de este lunes, cuando un empresario fue asesinado a balazos en plena avenida Heroica Escuela Naval Militar, una de las vialidades más transitadas y comerciales del municipio.

El ataque ocurrió en la colonia Primer Sector, a escasos metros de un casino y una agencia de viajes, donde múltiples detonaciones de arma de fuego rompieron la calma nocturna y desataron el pánico entre comerciantes, vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se realizaron de manera directa contra la víctima, identificada como Eduardo C. R., de 45 años de edad, quien presuntamente se desempeñaba como empresario en el puerto. Testigos refirieron que, tras las detonaciones, el hombre quedó tendido sobre la vía pública, mientras los agresores huyeron del lugar sin ser detenidos.

Elementos de la Guardia Civil y corporaciones de auxilio acudieron tras el llamado de emergencia; sin embargo, al revisar al afectado confirmaron que ya no contaba con signos vitales, presentando múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

La zona fue acordonada de inmediato y quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos. El crimen generó un fuerte despliegue policiaco en el área, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque. No se descarta que el homicidio esté relacionado con su actividad empresarial. El hecho vuelve a encender las alertas sobre la inseguridad en sectores clave de la ciudad.