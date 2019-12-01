Detienen a líder de grupo delictivo que opera en el Estado de México

Detienen a líder de grupo delictivo que opera en el Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 14:54:29
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 27 de septiembre de 2025.- Dos personas originarias de Colombia, fueron detenidas por personal de la Fuerza de Tarea “MARINA” en coordinación con la Policía Metropolitana de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, a quienes se les señala de estar vinculadas a un grupo delictivo que se dedica a extorsionar en la región.

La detención se logró, después de que los elementos se encontraban realizando patrullaje de vigilancia sobre la Avenida General Manuel Ávila Camacho, donde fueron aprehendidos Carlos Andrés “N”, y Zulma “N”, alias “La Güera”.

“La Güera”, es señalada como la líder del grupo criminal “La Chokiza”, que opera en Ecatepec y municipios aledaños.

Durante la detención, les fueron asegurados cuatro envoltorios con hierba verde, con características propias de la marihuana, además de una motocicleta color negro, de la cual tras realizar la revisión correspondiente, las autoridades confirmaron que no tiene reporte de robo.

Los detenidos, fueron llevados al Centro de Justicia de Ecatepec "San Agustín", donde se determinará su situación jurídica.

