Detienen a líder de grupo delictivo ligado a homicidios y extorsiones en CDMX 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer que fue detenido Juan Manuel "N", alias "El Chacal", identificado como líder del grupo delictivo "Los Tanzanios" en la Ciudad de México.

Asimismo, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, detalló que la aprehensión se dio como resultado a trabajos de investigación y en seguimiento a la desarticulación de grupos delictivos de la alcaldía Cuauhtémoc, además de que junto con él, también fue detenida una mujer.

De acuerdo a información de la dependencia, la detención de El Chacal se realizó en las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, de la colonia Doctores, donde elementos policiacos observaron que al interior de un vehículo color gris, con placas del Estado de Morelos, se encontraban un hombre y una mujer, quienes manipulaban una bolsa.

Por ello, los oficiales marcaron el alto y les pidieron que bajaran del automóvil, al hacerles la revisión de seguridad, les fueron encontradas 100 bolsitas con posible crystal y 196 con aparente marihuana, así como 200 gramos con probable marihuana a granel.

Los detenidos, así como lo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, que será quien determine su situación jurídica.

Tras las primeras investigaciones, se encontró que el sujeto, es líder del grupo generador de violencia antes mencionado, que opera principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, también indicaron que anteriormente ya había ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: en 1997 por el delito de Robo; en 2005 por robo agravado calificado; y en 2024 por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso explosivo.



