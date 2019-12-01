Detienen a “El Fabuloso” en Cenobio Moreno, Apatzingán: portaba fusil de asalto y cartuchos

Detienen a “El Fabuloso” en Cenobio Moreno, Apatzingán: portaba fusil de asalto y cartuchos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 16:55:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Mich., a 1 de octubre de 2025.– Elementos de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército Mexicano, aseguraron a un hombre armado durante un operativo de vigilancia en la localidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán.

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles, alrededor de las 13:30 horas, como parte del Operativo Fuerza de Tarea Michoacán que mantiene presencia interinstitucional en la región de Tierra Caliente.

El detenido fue identificado como Ramiro M., de 55 años, originario de la Ciudad de México y conocido bajo el alias de “El Fabuloso”.

Al momento de su detención, se le decomisó un fusil calibre .223; un cargador para calibre .223 y 14 cartuchos útiles del mismo calibre.

“El Fabuloso” y el armamento asegurado fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente, mientras las corporaciones federales y estatales continúan con los patrullajes de prevención en la zona.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán hallan restos humanos 
En Uruapan, Michoacan, policías rescatan a dos personas secuestradas; los facinerosos huyeron 
Familias se manifiestan en Cortazar; alcalde promete apoyo en búsqueda de dos estudiantes desaparecidos
Detienen a “El Fabuloso” en Cenobio Moreno, Apatzingán: portaba fusil de asalto y cartuchos
Más información de la categoria
Apatzingán, Michoacán, zona de guerra: Alcaldesa Fanny Arreola gobierna entre balas y muertos
¡San Gilberto Mora! México Sub 20 empata ante España; se jugará la vida ante Marruecos
Denuncia Alejandro Moreno a Claudia Sheinbaum por difamación
Buques israelíes rodean a flotilla Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza; activistas serán expulsados
Comentarios