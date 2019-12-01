Detienen a “El Fabuloso” en Cenobio Moreno, Apatzingán: portaba fusil de asalto y cartuchos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 16:55:24

Apatzingán, Mich., a 1 de octubre de 2025.– Elementos de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército Mexicano, aseguraron a un hombre armado durante un operativo de vigilancia en la localidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán.

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles, alrededor de las 13:30 horas, como parte del Operativo Fuerza de Tarea Michoacán que mantiene presencia interinstitucional en la región de Tierra Caliente.

El detenido fue identificado como Ramiro M., de 55 años, originario de la Ciudad de México y conocido bajo el alias de “El Fabuloso”.

Al momento de su detención, se le decomisó un fusil calibre .223; un cargador para calibre .223 y 14 cartuchos útiles del mismo calibre.

“El Fabuloso” y el armamento asegurado fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente, mientras las corporaciones federales y estatales continúan con los patrullajes de prevención en la zona.

