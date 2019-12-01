Cae "El Guayabas", líder huachicolero de Puebla y aseguran 40 mil litros de combustible

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 09:01:45

Esperanza, Puebla, a 22 de enero 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a Gualberto “N”, presunto líder huachicolero del estado de Puebla.

El sujeto, mejor conocido como “El Guayabas”, está señalado de ser un objetivo prioritario y líder de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos en los municipios de San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca e Ixtacuixtla, zonas identificadas por su alta incidencia en este delito.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien destacó que en un operativo separado se logró la detención de cuatro personas en la autopista México–Veracruz, a la altura del municipio de Esperanza.

En dicha acción, el funcionario federal informó que los sospechosos transportaban 250 litros de residuos y más de 40 mil litros de combustible de procedencia ilícita.

“Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos fortalecido una política de seguridad basada en la coordinación interinstitucional, el trabajo de inteligencia y la presencia operativa en el territorio”, señaló el secretario García Harfuch.