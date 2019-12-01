Cae "El Guayabas", líder huachicolero de Puebla y aseguran 40 mil litros de combustible

Cae "El Guayabas", líder huachicolero de Puebla y aseguran 40 mil litros de combustible
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 09:01:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Esperanza, Puebla, a 22 de enero 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a Gualberto “N”, presunto líder huachicolero del estado de Puebla.

El sujeto, mejor conocido como “El Guayabas”, está señalado de ser un objetivo prioritario y líder de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos en los municipios de San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca e Ixtacuixtla, zonas identificadas por su alta incidencia en este delito.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien destacó que en un operativo separado se logró la detención de cuatro personas en la autopista México–Veracruz, a la altura del municipio de Esperanza.

En dicha acción, el funcionario federal informó que los sospechosos transportaban 250 litros de residuos y más de 40 mil litros de combustible de procedencia ilícita.

“Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos fortalecido una política de seguridad basada en la coordinación interinstitucional, el trabajo de inteligencia y la presencia operativa en el territorio”, señaló el secretario García Harfuch.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro
Incendio consume taller mecánico en la colonia Valle de Aragón de Corregidora, Querétaro
Muere motociclista en la autopista México-Querétaro 
Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Reportan bloqueos carreteros en la Apatzingán-Buenavista tras captura de "El Bótox"
El Bótox: líder criminal que convirtió a su familia en una estructura delictiva de poder en Michoacán
Quién es “El Bótox”, el líder criminal que sembró extorsión y terror en Michoacán; fue recapturado tras ser puesto en libertad en el 2018
Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo
Comentarios