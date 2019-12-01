Detienen a dos venezolanos tras robo en tienda Sephora de Mérida, Yucatán; se desató la persecución

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 08:27:34

Mérida, Yucatán, 26 de enero del 2026.- Dos personas de nacionalidad venezolana fueron detenidas luego de presuntamente robar productos de la tienda Sephora, ubicada en The Harbor Lifestyle Mall, sobre el periférico norte de Mérida, a la salida hacia Progreso.

El arresto se realizó tras una persecución de varios kilómetros sobre el Anillo Periférico. De acuerdo con los reportes, el hombre y la mujer huyeron a bordo de un vehículo Chevrolet blanco y, al intentar escapar, saltaron el camellón central, lo que provocó que reventaran los neumáticos de la unidad.

Posteriormente, los sospechosos descendieron del vehículo y se internaron en el monte, en las inmediaciones de la comisaría de Noc Ac, donde finalmente fueron asegurados por las autoridades, tras aproximadamente ocho kilómetros de persecución.

Los artículos robados fueron valuados en más de 100 mil pesos, y para su localización se activó un operativo de videovigilancia del C5i, en el que participaron elementos identificados como M. A. V. D. y A. J. T. S.

Durante el operativo, un patrullero perdió el control de su unidad y se accidentó, aunque fue reportado sin lesiones de gravedad.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal.