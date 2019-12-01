Detienen a cuatro mujeres por presunto secuestro exprés y extorsión en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 17:59:21

Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2026.- Leslie Marlene “N”, Alina Yazmín “N”, Olivia “N” y María Teresa “N”, quienes son señaladas de su posible relación en la comisión de los delitos de secuestro exprés y extorsión, cometidos en agravio de una mujer en Morelia, fueron detenidas por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, la agraviada formaba parte de un grupo de mujeres que había solicitado préstamos de manera colectiva.

Tras surgir diferencias relacionadas con los pagos, comenzó a recibir exigencias de dinero y amenazas contra ella y su familia.

El 17 de agosto, mientras circulaba con su esposo al poniente de Morelia, ambos fueron interceptados por varias personas.

La mujer fue obligada a descender de la unidad y, mediante amenazas contra su integridad y la de sus hijos, presuntamente fue forzada a firmar un documento en el que cedía los derechos de otro automóvil y se comprometía a entregar una cantidad de dinero.

Durante estos hechos, la mujer, su esposo y una tercera persona fueron retenidos contra su voluntad. Además, uno de los automóviles de la agraviada fue retirado sin su consentimiento.

Una vez presentada la denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión llevó a cabo las diligencias que permitieron reunir datos de prueba sobre la posible participación de las investigadas, por lo que solicitó los respectivos mandamientos judiciales, concedidos por una Jueza de Control.

Este día, agentes de la Policía de Investigación ubicaron y detuvieron a Leslie Marlene “N”, Alina Yazmín “N”, Olivia “N” y María Teresa “N” en distintos puntos de Morelia.

Las cuatro mujeres fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto y puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional, que resolverá su situación jurídica.