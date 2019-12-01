Detienen a cuatro mujeres por presunto secuestro exprés y extorsión en Morelia

Detienen a cuatro mujeres por presunto secuestro exprés y extorsión en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 17:59:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2026.- Leslie Marlene “N”, Alina Yazmín “N”, Olivia “N” y María Teresa “N”, quienes son señaladas de su posible relación en la comisión de los delitos de secuestro exprés y extorsión, cometidos en agravio de una mujer en Morelia, fueron detenidas por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, la agraviada formaba parte de un grupo de mujeres que había solicitado préstamos de manera colectiva.

Tras surgir diferencias relacionadas con los pagos, comenzó a recibir exigencias de dinero y amenazas contra ella y su familia.

El 17 de agosto, mientras circulaba con su esposo al poniente de Morelia, ambos fueron interceptados por varias personas.

La mujer fue obligada a descender de la unidad y, mediante amenazas contra su integridad y la de sus hijos, presuntamente fue forzada a firmar un documento en el que cedía los derechos de otro automóvil y se comprometía a entregar una cantidad de dinero.

Durante estos hechos, la mujer, su esposo y una tercera persona fueron retenidos contra su voluntad. Además, uno de los automóviles de la agraviada fue retirado sin su consentimiento.

Una vez presentada la denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión llevó a cabo las diligencias que permitieron reunir datos de prueba sobre la posible participación de las investigadas, por lo que solicitó los respectivos mandamientos judiciales, concedidos por una Jueza de Control.

Este día, agentes de la Policía de Investigación ubicaron y detuvieron a Leslie Marlene “N”, Alina Yazmín “N”, Olivia “N” y María Teresa “N” en distintos puntos de Morelia.

Las cuatro mujeres fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto y puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional, que resolverá su situación jurídica.

Más información de la categoria
Explosión de pirotecnia durante cabalgata en Temascaltepec deja una mujer sin vida
Detienen a cuatro mujeres por presunto secuestro exprés y extorsión en Morelia
Ataque armado en Uruapan deja una víctima mortal y una mujer lesionada
Vinculan a proceso a dos personas detenidas con arma y estupefacientes en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
El militar que desapareció con los 43 de Ayotzinapa: el enigma de Julio César López Patolzin que sigue golpeando al Ejército
Morena debe seguir siendo el instrumento del pueblo para transformar a México: Torres Piña
Detienen a cuatro mujeres por presunto secuestro exprés y extorsión en Morelia
Vinculan a proceso a dos personas detenidas con arma y estupefacientes en Zamora, Michoacán