Detienen a ciudadano turco por agredir a su esposa en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 13:10:11

Ciudad de México, 22 de marzo del 2026.- Un ciudadano turco fue detenido en la Ciudad de México tras ser señalado de agredir a su esposa dentro de un departamento en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El hecho salió a la luz luego de que una persona llamara al 911 al escuchar gritos de una mujer. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al inmueble, donde el vigilante del edificio los condujo hasta el departamento señalado.

En el lugar encontraron a una mujer de 33 años que se identificó como ciudadana turca, quien denunció que su esposo la había agredido y le provocó una lesión en el rostro.

Ante el señalamiento, los agentes detuvieron al presunto agresor, de 39 años, y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público para definir su situación legal.

La víctima fue valorada por un médico legista, quien confirmó la lesión en la cara, aunque no fue necesario trasladarla a un hospital. El detenido podría enfrentar cargos por violencia familiar.