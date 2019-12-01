Muere hombre al electrocutarse en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 14:09:19

Zamora, Michoacán, 22 de marzo del 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al recibir, por accidente, una descarga eléctrica, un hombre perdió la vida, hechos registrados en las inmediaciones de Plaza Ana, en la carretera Zamora-Jacona.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las aguas del Río Duero, cerca de la referida plaza, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que con base en testimonios se supo que el ahora occiso cortaba ramas cuando por accidente tocó cables de alta tensión lo que le ocasionó la muerte.