Ponchadura de un neumático, ocasionó volcadura en la carretera cuota Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 14:41:11

Querétaro, Querétaro, 22 de marzo del 2026.- Al menos una mujer resultó lesionada, luego de una aparatosa volcadura de un auto, que se registró en la carretera cuota Celaya.

El accidente ocurrió en dirección a Celaya, en la zona conocida como La Cócona, luego de que el auto perdiera el control, tras poncharse un neumático.

Aunado a la velocidad, el conductor ya no pudo maniobrar, lo que causó que chocara contra el muro divisor, y posteriormente volcara.

Rescatistas de CAPUFE, fueron quienes arribaron al lugar, realizaron la valoración del conductor y su acompañante, y tras la revisión, determinaron trasladar a la mujer de aproximadamente 40 años de edad, a un hospital, para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.