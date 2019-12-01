PAN elegirá candidatos para 2027 mediante encuestas abiertas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 12:33:58

Ciudad de México, 22 de marzo del 2026.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, anunció que el método para seleccionar a sus candidatos rumbo a las elecciones de 2027 será mediante encuestas abiertas en las que podrá participar cualquier ciudadano que se registre en una plataforma del partido.

Tras la realización del Consejo Nacional del PAN, Romero aseguró que el proceso estará abierto tanto a militantes como a la ciudadanía, con el objetivo de evitar designaciones desde la dirigencia y permitir que los aspirantes compitan en igualdad de condiciones.

En el encuentro participaron gobernadores panistas como Teresa Jiménez Esquivel, de Aguascalientes; María Eugenia Campos Galván, de Chihuahua; y Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato, además de legisladores y dirigentes partidistas.

El líder panista afirmó que todas las candidaturas estarán abiertas y que serán los ciudadanos quienes decidan a los abanderados del partido, al señalar que no habrá “dedazos” ni cuotas internas.

También aseguró que este mecanismo busca fortalecer la competitividad de sus aspirantes frente a Morena.