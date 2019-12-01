Ultiman a tiros a docente en fraccionamiento de Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 13:49:26

Venustiano Carranza, Puebla, 22 de marzo del 2026.- Un hombre identificado como Braulio M., de 52 años y dedicado a la docencia, fue asesinado a balazos dentro del fraccionamiento Camino Real, en el municipio de Venustiano Carranza, en el estado de Puebla.

El ataque ocurrió la noche del sábado en una calle de terracería sin nombre. De acuerdo con reportes preliminares, el hijo de la víctima solicitó apoyo a elementos policiales tras reportar que su padre había sido herido con arma de fuego.

Al llegar al lugar, autoridades localizaron al hombre con múltiples impactos de bala en la cabeza, el pecho y otras partes del cuerpo. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una investigación y analiza el caso como homicidio calificado, a través de la Coordinación General de Investigación de Homicidios Dolosos.

Mientras tanto, la zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes.