México no es colonia ni protectorado de nadie: Claudia Sheinbaum

México no es colonia ni protectorado de nadie: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 14:06:55
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Ciudad de México, 22 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el país es una nación libre e independiente, al señalar que “no es colonia ni protectorado de nadie”.

Durante un evento desde el municipio Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca, para reconocer a mujeres traductoras de lenguas indígenas, la mandataria federal sostuvo que las decisiones del país las toman las y los mexicanos.

Así mismo, Sheinbaum Pardo destacó que en México se respetan las libertades de expresión, reunión y manifestación, además de que se mantiene la defensa de la democracia como base del sistema político.

Incluso afirmó que el país es uno de los más democráticos del mundo y subrayó que en México la ciudadanía elige a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que no ocurre en otros países.

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