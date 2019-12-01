Detienen a Arturo "N", empresario involucrado en caso millonario en Yucatán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 07:44:46

Mérida, Yucatán, a 24 de noviembre 2025.- Personal de seguridad estatal de Yucatán capturó al empresario Arturo “N”, quien contaba con una orden de aprehensión girada por un juez.

Según los primeros reportes, la detención del hombre de negocios se llevó a cabo en una carretera de la entidad por la cual circulaba el sospechoso.

La orden de aprehensión se giró por incumplir con la reparación del daño en un proceso penal y no presentarse voluntariamente para cumplir con su sentencia.

Las informaciones más recientes indican que el caso de Arturo “N” involucra una suma de 2.8 millones de dólares.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones al empresario se le ingresó al Cereso de Mérida.