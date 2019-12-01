Detienen a Antonio “N”; sujeto que abusó sexualemente de su abuela de 109 años y estuvo prófugo durante meses

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 17:46:03
Pachuca, Hidalgo, a 4 de agosto de 2025.- Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, informaron que el día de hoy, un hombre que había sido señalado por abuso sexual contra su abuela, la cual tiene 109 años de edad, ha sido detenido en el barrio de El Fitzhi, en el municipio de Ixmiquilpan.

Autoridades oficiales informaron que se logró la detención de este sujeto, luego de que este se encontrara alterando el orden público, motivo por el cual los oficiales lo detuvieron y al verificar la identidad, confirmaron que se trataba del mismo sujeto que estaba involucrado en los hechos ocurridos el pasado 7 de julio.

El hombre, fue identificado como Antonio “N” de 50 años de edad, quien es el nieto de la víctima. Familiares y vecinos de la víctima, informaron que tras haber presentado la denuncia, el sujeto había estado desaparecido en calidad de prófugo por al menos dos meses.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, las cuales determinaran su situación jurídica en las próximas horas.

 

