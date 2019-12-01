¡Denuncia pública sacude a la Piedad! Acusan a contralor de presunto fraude por $200 mil pesos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 14:34:20

La Piedad, Michoacán, a 6 de octubre 2026.- Una denuncia pública puso en el ojo del huracán al Ayuntamiento de La Piedad, luego de que una mujer identificada como Valeria, conocida en redes como “La Michoacana”, acusara públicamente al contralor municipal José Natividad Chavolla Cruz de presuntamente haber recibido 200 mil pesos de la familia Avilés y no haber cumplido con el trámite para el que, según su versión, habría sido contratado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la denunciante aseguró que su familia entregó 200 mil pesos al litigante que también trabaja como servidor público y al paso de los días únicamente han recibido evasivas de José Natividad Chagolla Cruz.

Con una evidente molestia, la denunciante señaló que tras meses de trabajo para reunir el dinero, el funcionario presuntamente no realizó las gestiones acordadas en los términos acordados y ahora únicamente se esconde.

“Tenemos pruebas”, sostuvo la mujer, quien además señaló que han intentado localizar al funcionario en la Presidencia Municipal de La Piedad, Samuel Hidalgo, pero según su denuncia no han logrado coincidir con él.

La denunciante lanzó además una dura advertencia a la ciudadanía y pidió no realizar ningún trámite con el funcionario mientras se esclarece el caso.

¿Y el ayuntamiento?

La acusación también pone bajo presión al Gobierno Municipal de La Piedad, pues Chavolla Cruz ocupa el cargo de contralor del Ayuntamiento, por lo que la ciudadanía podría exigir una explicación pública y, en su caso, una investigación que determine qué ocurrió con los 200 mil pesos señalados en la denuncia.

La familia afirma contar con documentación y otras pruebas relacionadas con el caso. Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión de la denunciante y no constituyen por sí mismos una resolución judicial.

A través de sus Redes Sociales la denunciante solicita que se les ayude ya que los encargados de brindarle solución son los que ahora le están robando dinero, no cabe duda que muchos funcionarios se sirven con la cuchara grande no solo en sus funciones públicas sino que ahora hasta en las privadas.

Aquí queda claro que a la familia Avilés les salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿o no abogado Chavolla?