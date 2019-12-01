Detienen a 41 personas tras operativos coordinados en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:47:56
Guadalajara, Jalisco, a 23 de febrero de 2026.- El Gobierno de Jalisco informó que, como resultado de los operativos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales, fueron detenidas 41 personas presuntamente relacionadas con la generación de hechos de violencia y otras conductas delictivas que ponen en riesgo a la ciudadanía.

De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones forman parte de una estrategia conjunta de seguridad implementada en distintos puntos del estado, con el objetivo de contener situaciones que afecten el orden público y la integridad de la población.

Las autoridades detallaron que las personas detenidas serán puestas a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica conforme a la ley, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La administración estatal señaló que los operativos continuarán de manera permanente y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, a fin de restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de las y los jaliscienses.
 

