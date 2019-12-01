Sentencian a más de seis años de prisión a responsable de violación de adolescente en Numarán, Michoacán

Sentencian a más de seis años de prisión a responsable de violación de adolescente en Numarán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 12:21:59
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La Piedad, Michoacán, 11 de octubre de 2026.— José Luis “N” fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por el delito de violación en agravio de una adolescente en el municipio de Numarán, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

 

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2024, cuando el ahora sentenciado llegó a un domicilio donde se encontraba sola la víctima y la agredió sexualmente.

 

Tras las investigaciones de la Fiscalía Regional de La Piedad, el acusado fue llevado ante la autoridad judicial y vinculado a proceso.

 

Mediante un procedimiento abreviado, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia condenatoria y ordenó el pago correspondiente por concepto de reparación del daño.

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