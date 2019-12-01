Bloquean comuneros la carretera Los Reyes-Jiquilpan; reportan presunto despojo de patrulla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 15:10:07

Tangancícuaro, Michoacán, 11 de octubre de 2026.— Un grupo de personas encapuchadas bloqueó la carretera Los Reyes-Jiquilpan, a la altura de Las Adjuntas, donde atravesaron un autobús y un camión para impedir la circulación en ambos sentidos.

De acuerdo con los primeros reportes, durante los hechos también se denunció el presunto despojo de una patrulla a elementos policiales que se dirigían a Jacona para atender una solicitud de apoyo de la Guardia Civil relacionada con un hecho delictivo.

Entre las personas que participaron en el bloqueo, algunas portaban palos y machetes, según la información preliminar.

El cierre carretero interrumpió el tránsito en esta vía de comunicación, que conecta el Valle de Zamora con la Cañada de los Once Pueblos y la región serrana de Michoacán.

Hasta el momento, los hechos relacionados con el presunto despojo de la unidad permanecen sujetos a confirmación oficial.