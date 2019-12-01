Madrugada roja en Morelia, Michoacán: Cuatro hombres asesinados a balazos y uno más herido en dos hechos violentos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 11:16:58

Morelia, Mich., a 11 de octubre de 2026.— La violencia volvió a teñir de sangre la capital michoacana. Dos reportes de ataques armados en diferentes colonias de Morelia dejan un saldo preliminar de cuatro hombres muertos y uno más lesionado, en hechos que mantienen abiertas múltiples interrogantes sobre lo ocurrido.

El primero de los acontecimientos fue reportado alrededor de las 02:15 horas de este domingo 11 de octubre, cuando detonaciones de arma de fuego rompieron la tranquilidad de la colonia Solidaridad.

Elementos policiales acudieron a un establecimiento dedicado a la venta de cerveza, donde encontraron una escena estremecedora: dos hombres sin vida y un tercero herido de bala en una pierna.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Erick César L., de 43 años, y Francisco Alejandro C., de 28 años. Mientras tanto, Kevin Alexander G., de 21 años, sobrevivió a la agresión y fue trasladado de emergencia al Hospital Civil para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por las autoridades, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer el doble homicidio.

Otros dos hombres acribillados en un inmueble

En un segundo reporte, la violencia también alcanzó la colonia Ilustres Novohispanos, donde fueron localizados dos hombres asesinados a balazos dentro de un inmueble ubicado sobre la calle Bartolomé Frías de Albornoz.

Ambas víctimas, cuya identidad permanece desconocida, presentaban múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Uno de los fallecidos vestía playera negra, pantalón deportivo gris y sandalias negras; el otro portaba pantalón de mezclilla negro, tenis blancos, chamarra café y gorra guinda.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre los responsables, el móvil de la agresión ni las circunstancias en que ocurrieron estos homicidios.

¿Qué está pasando en Morelia?

Los dos reportes describen escenarios de extrema violencia que vuelven a poner sobre la mesa la preocupación por los ataques armados en la capital michoacana.

Cuatro vidas perdidas y un joven hospitalizado sería el saldo conjunto de estos hechos, siempre que las autoridades confirmen que se trata de dos acontecimientos distintos.

Por ahora, no existe información que permita establecer si ambos casos están relacionados. Tampoco se han reportado detenciones vinculadas con estas agresiones.

La Fiscalía será la encargada de esclarecer lo sucedido y determinar quiénes estuvieron detrás de estos ataques.

La violencia vuelve a sacudir a Morelia, mientras las familias de las víctimas enfrentan las consecuencias de otra jornada marcada por las balas.