Dos menores resultan lesionados tras accidente en motocicleta en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 21:33:04

Zitácuaro, Michoacán, 25 de octubre de 2025.- Dos menores de edad resultaron lesionados tras sufrir un accidente de motocicleta en la carretera Zitácuaro–Aputzio, a la altura del puente La Pesca, cuando la unidad en la que viajaban se impactó de frente contra una camioneta.

De acuerdo con el reporte de Bomberos Zitácuaro, el percance ocurrió alrededor de las 15:20 horas, luego de que el conductor de una motocicleta Itálica FT 150 de color negro y sin placas perdiera el control, derrapara y chocara contra una camioneta Nissan tipo Estaquitas color gris con matrícula del estado de Guerrero.

Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron a los dos adolescentes lesionados, uno de ellos recostado sobre la cinta asfáltica y el otro a la orilla de la carretera. Ambos fueron atendidos y trasladados al Hospital Regional para su atención médica.

Familiares de los lesionados acudieron al sitio y posteriormente al hospital para acompañar a los menores, quienes quedaron bajo observación médica. Autoridades viales tomaron conocimiento del hecho para determinar las responsabilidades correspondientes.