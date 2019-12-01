Detienen a menor con una moto con reporte de robo en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 21:05:10
Zamora, Mich.- 25 de octubre de 2025.-   Dentro de las acciones de seguridad realizadas por elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional detuvieron a un adolescente que viajaba a bordo de una motocicleta robada.

Se informó a este medio de comunicación que durante la tarde los oficiales realizaban patrullajes de prevención sobre la Avenida Lázaro Cárdenas a la altura del Fraccionamiento Valle Dorado cuando observaron a un motociclista sin casco protector.

De inmediato le marcaron el alto y al revisar la unidad de la marca Honda Dio color rojo con placa PRL4J de Michoacán se percataron que contaba con reporte de robo.

Ahí fue detenido Edzon Ronaldo T., A., de 17 años de edad, vecino del Fraccionamiento Altamira, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación jurídica.

