Detiene la Guardia Civil a sujeto con camioneta robada en Morelia, Michoacán 

Detiene la Guardia Civil a sujeto con camioneta robada en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 17:17:31
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Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026.- Elementos de la Guardia Civil lograron la detención de un sujeto que conducía una camioneta con reporte de robo.

Al respecto se informó que agentes de la referida dependencia, fueron alertados vía C5, que se había detectado una camioneta que tenía reporte de robo.

De inmediato se implementó un operativo y fue en la colonia Exacienda La Huerta que se logró la detención de la unidad.

Finalmente el conductor y la camioneta fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

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