Nuevo frente frío provocará bajas temperaturas en el norte y noreste

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 08:40:11

Ciudad de México, a 11 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 5 ingresará al país por el noreste y provocará bajas temperaturas en la región.

Además, mencionó que favorecerá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en entidades del noreste y oriente del territorio mexicano.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México, y la inestabilidad atmosférica generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 11 de noviembre de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte) y Chiapas (norte y este).

Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte) y Chiapas (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Querétaro (norte), Oaxaca (noreste), Tabasco (sur) y Quintana Roo (sureste).

Nuevo León (sur), Querétaro (norte), Oaxaca (noreste), Tabasco (sur) y Quintana Roo (sureste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles: