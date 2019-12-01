Nuevo frente frío provocará bajas temperaturas en el norte y noreste

Ciudad de México, a 11 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 5 ingresará al país por el noreste y provocará bajas temperaturas en la región.
Además, mencionó que favorecerá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en entidades del noreste y oriente del territorio mexicano.
Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México, y la inestabilidad atmosférica generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.
Pronóstico de lluvias para el 11 de noviembre de 2026:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte) y Chiapas (norte y este).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Querétaro (norte), Oaxaca (noreste), Tabasco (sur) y Quintana Roo (sureste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Colima.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles:
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.